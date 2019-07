Hombre casi queda ciego luego de utilizar los lentes de contacto mientras se duchaba

Un entusiasta deportista que se puso lentes de contacto para mejorar su vista cuando jugaba fútbol dijo que se quedó ciego después de usarlos en la ducha cuando un parásito comenzó a vivir en su ojo derecho.

Durante 18 meses de horror, Nick Humphreys, de 29 años, de Shrewsbury, Shropshire, se sometió a dos operaciones en el ojo y ahora está esperando un trasplante de córnea, luego de contraer la queratitis por Acanthamoeba (AK), una rara infección parasitaria en la córnea derecha, informó el portal Fox News.

"Si hubiera sabido lo peligroso que era usar los lentes de contacto en la ducha, en primer lugar nunca los hubiera utilizado", dijo Humphreys, un periodista local. "Después de contraer la infección, pasé de ir al gimnasio cada dos días y jugar al fútbol tres veces por semana, a quedarme en casa por seis meses y perder la voluntad de vivir. Obtuve contactos porque no me gustaba cómo me veía en las gafas. y casi me cuesta el ojo derecho".