Las 8 frases de María Félix para dejar de sufrir por tu ex y valorarte más

Las rupturas son muy dolorosas, y a veces no sabemos cómo salir adelante y dejar de sufrir por quien no nos ha valorado.

Pero, existen unas frases de María Félix que te ayudarán a superar a tu ex, y te harán valorarte mucho más.

Estas poderosas frases te llenarán del poder y valor que necesitas para seguir con tu vida y darte cuenta lo mucho que vales.

“Yo seré para ti una mujer más en tu vida, pero tú un hombre menos en la mía”.

“Habiendo tantos hombres… ¿llorar por uno?”.

“Tenemos que ser más autónomas, más dueñas y señoras de nuestro destino, así podremos hacer más por este país”.

“¿Yo pelearme por un señor? ¡No! Ellos sí por mí; pero yo por ellos no. Yo nunca he llorado por un hombre porque en el momento en que no me quiere él, ya no lo quiero yo”.

“Para que un hombre pueda saber cómo es la mujer de su casa necesita probar otras. También la mujer. La cosa debe ser pareja”.

“A un hombre hay que llorarle tres días… Y al cuarto, te pones tacones y ropa nueva”.

“Hay algunos que no me convenían, unos por feos, otros porque estaban muy pobres y a mí no me gusta andar pidiendo medias".

“No te sientas mal si alguien te rechaza, la gente normalmente rechaza lo costoso porque no puede pagarlo".