Polémica por pago igualitario marca final de la Copa Mundial Femenina de Fútbol

La batalla por el pago igualitario para las jugadoras profesionales de fútbol vivió uno de sus momentos más épicos este domingo. Durante la final de la Copa Mundial Femenina, el público presente gritó consignas a favor de equiparar el salario de las atletas mientras se entregaba el trofeo a las campeonas e impulsoras de esta causa, la selección de Estados Unidos.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, soportó con una sonrisa los gritos del estadio con una sola consigna: “Equal Pay”. Junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, Infantino entregó los premios a las mejores jugadoras; entre ellas a la capitana de EEUU, Megan Rapinoe, una vocera de los reclamos.

“Equal pay” chants all around the stadium as FIFA President Gianni Infantino enters the pitch.#FIFAWWC #USANED pic.twitter.com/4v9MXpsqug — Hecko Flores (@hecko90) July 7, 2019

Un reportaje de The New York Times reveló que la brecha entre hombres y mujeres es inmensa en este deporte. “La Copa Mundial Femenina de este año tiene 30 millones de dólares en premios disponibles, mientras que la Copa Mundial 2018 para hombres tenía 400 millones dólares”, afirmó el diario.

La FIFA respondió el año pasado a los reclamos duplicando el premio de la copa, que apenas era de 15 millones. Pero según Huff Post, al mismo tiempo sumó 40 millones de dólares más al campeonato masculino.

Las jugadoras no solo exigen el pago igualitario, sino también un trato justo. Afirman que la FIFA no prioriza el fútbol femenino y una muestra de ello quedó en evidencia al programar dos finales más el mismo domingo: Copa América y Copa de Oro. Algo que Megan Rapione no dudó en criticar.

Una reseña de Huff Post señala que también la Federación de Fútbol de EEUU paga menos a sus jugadoras. Por ello, 50 integrantes del Congreso de ese país enviaron una carta donde le exigen un trato justo, pues los hombres reciben un salario mínimo 30 mil dólares mayor que las mujeres.

Lo irónico es que, según los congresistas, los partidos del fútbol femenino generaron más ganancias que el torneo masculino en los últimos tres años.

