Reina de Guayaquil, Karime Borja, agradeció el apoyo al padre de su hijo

Tengo muchísimas emociones que inundan mi pecho el día de hoy.. Entre estas, felicidad, emoción, ansias y GRATITUD 🙏🏻 estoy extremadamente agradecida con Dios porque desde el primer día me encomendé a Él “Hágase en mí según tu palabra (Lc 1, 38)” sin lugar a dudas decidí seguir adelante, pensando en lo increíble que es el milagro de la vida y sin poder creer que yo era tan dichosa de poder traer una al mundo! Como cada responsabilidad que se ha presentado a lo largo de mi vida, decidí afrontarla con mucho amor, dedicación y sencillez, de la mano de quien me da la fuerza que ni si quiera yo sé que tengo 🙏🏻 Gracias @cynthiaviteri por permitirme continuar con una de las labores más enriquecedoras que existe, brindar mucha luz a quienes más lo necesitan. Es usted una mujer excepcional, admirable, con mucha calidad humana y que pone corazón en todo lo que predica, ejemplo para marcar un precedente de amor y lucha ❤ Gracias amor @matthewlapo por ser mi soporte desde que comenzó mi preparación, alentándome a ser la mejor versión de mí.. has estado pendiente desde el día uno, amándome sin fronteras. Cuando te enteraste que ibas a ser papá, no dudaste en apoyarme, en comprometerte a formar a la familia más feliz del mundo y “Aunque lo intentara no podría sin ti” TE AMO ❤ Gracias @reinagye y @tahizpanus por brindarme todo el apoyo en esta nueva etapa de mi vida, seguiré cumpliendo con mis responsabilidades como siempre lo planeé, portando mi cinta con el mismo amor, orgullo y compromiso del primer día. Siempre de la mano de mis compañeras @sofibaquerizo y @mapaulaortega en quienes siento un apoyo total ❤️ Gracias mamá y papá por su apoyo incondicional! Por velar por mi bienestar emocional, soy lo que soy gracias a ustedes🥰 Agradezco a mi familia, amigos, a la mamiSuad y al PapiPablo👼🏼 De manera especial, agradezco a los medios de comuncación y a la ciudadanía por su respaldo y comentarios positivos, también por respetar este momento en el que he decidido no pronunciarme 🙏🏻 Más adelante podremos conversar de los logros que he construido con arduo trabajo junto a niños, madres, padres y adultos mayores 👨‍👩‍👧❤️ Atentamente: Su Reina de Guayaquil 2018/2019 ✨💙