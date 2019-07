5 poderosas razones por las que cada vez más mujeres prefieren permanecer solteras

El siglo XXI parece haberse convertido en la era de la soltería . Y es que mientras que hace no mucho, las personas, especialmente mujeres solteras eran señaladas como "miserables" o "quedadas", hoy, parece ser más un respiro necesario, un grito de empoderamiento y liberación.

La institución del matrimonio está "muriendo" y las millenials han jugado parte importante en ello. De acuerdo con el Pew Research Center, con cede en Washington, Estados Unidos, solo el 26% de los adultos jóvenes entre las edades de 18 y 32 años estaban casados ​​en 2013, en comparación con el 48% de los baby boomers y el 36% de la generación X que se casaron a la misma edad .

Y aunque algunas personas aún se estremecen ante la palabra "soltería", para otras es una elección de vida. ¿Por qué cada vez más mujeres tomamos esta decisión? Aquí te dejamos algunas razones.

Estamos enfocadas en nuestras carreras

Hoy en día las mujeres tenemos más posibilidades que nuestras abuelas de tener una carrera y ejercerla. Ya no se trata de casarse y dedicarse al hogar mientras el hombre trabaja. Las mujeres de hoy podemos estar al frente de una empresa y darnos nuestros gustos sin tener que esperar a ningún hombre. Y sí, aunque es posible tener pareja y tener un puesto importante no están peleados, a veces, tener un compañero simplemente no encaja en la ecuación.

Estamos buscando alimentar nuestro currículum académico

Además de ser parte de loa fuerza laboral actual, las mujeres también buscamos seguir enriqueciendo nuestro haber académico. Estamos consientes de que la educación es un privilegio y cada vez más mujeres tenemos más estudios o intereses académicos. Tenemos una sed de conocimiento y no hay tiempo para concentrarse en "atender" a una pareja. . Claro, siempre se puede encontrar un balance pero quizá está en tus planes mudarte a otra ciudad para estudiar otro idioma o expandir tu carrera y una pareja sería un obstáculo para ello (o no).

No queremos compartir nuestro dinero con una pareja

Se tenía que decir y se dijo. Nos ha costado mucho trabajo independizarnos económicamente como para pensar en compartir con una pareja. Al final, es una ganancia de nosotras para nosotras y queremos invertirla en nuestra felicidad personal. Además, el dinero puede atraer problemas y arruinar una relación. Las deudas o las diferencias de sueldo pueden convertirse en una bomba entre dos personas, especialmente hombre y mujer (estereotipos de género que dicen que el hombre debe ganar más, mmm)

Queremos experimentar libremente con el sexo

Si estás en una relación, el sexo es parte de tu vida pero al final, estás con esa persona y ya. Eso no está mal pero muchas mujeres hoy en día no quieren atarse a ello por lo que prefieren no tener un compromiso con alguien y aprovechar lo que el mundo tiene por ofrecer. Es un deseo de tener libertad para explorar la sexualidad y renunciar a eso por alguien no es una opción para muchas.

No estamos preocupadas por el "reloj biológico"

Es un hecho que cada vez más mujeres jóvenes optan por no tener hijos. Las razones son muchas pero el llamado "reloj biológico" ya no es algo que les preocupe.

Estar soltera puede ser realmente increíble.

La mejor razón para estar soltera es estar soltera. Punto. No hay razones específicas para tener una pareja o para no tenerla. Una simplemente sigue sus instintos e intereses según viven sus vidas. Hay tantas cosas que hacer hoy en día que las mujeres buscamos optimizar nuestro tiempo lo más posible. Vivimos en una era en la que experimentar es muy válido, en la que hay todo un mundo por explorar.

