La vieja confiable: usuarios reportan caída de WhatsApp, Facebook e Instagram y Twitter se llena de memes

Cómo se cayó Instagram, Facebook y WhatsApp no me queda otra que trabajar, así que decidí mirar un rato Twitter y recopilar los memes que ha dejado el desperfecto de las redes sociales.

Según los primeros reportes, la falla a nivel global, se produjo por un error en los servidores de Facebook, aunque eso no ha sido confirmado por las empresas .

Producto de la caída, los usuarios reportaron que no se puede enviar y recibir contenido multimedia como fotos y videos.

Twitter wins

Y como no podía faltar, el mundo no se detuvo y se puso a hacer memes y cómo no tenemos redes sociales para sacar la vuelta, acá juntamos algunos.

