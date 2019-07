Ridiculizan a Ivanka Trump en redes sociales por querer conversar con líderes mundiales

Ivanka Trump, además de ser una diseñadora de modas y conocida socialité de Estados Unidos, se ha convertido en los últimos años en la principal consejera de su padre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y ha asumido casi en su totalidad las tareas por lo general reservadas para una Primera Dama, pero eso no evita que sea ridiculizada en las redes sociales por sus detractores.

Ivanka Trump appears to be trying to get involved in a talk among Macron, May, Trudeau and Lagarde (IMF head). The video is released by French Presidential palace. pic.twitter.com/TJ0LULCzyQ

Durante una reunión que hubo en el marco de la cumbre del G20, las 20 naciones más poderosas del mundo, Ivanka se encontraba junto a los más poderosos líderes mundiales y trató de entablecer conversación con algunos de ellos, un momento que fue grabado en video y se denota la incomodidad de todos los presentes.

Ivanka quiso unirse al grupo de conversación que tenían el presidente francés Emmanuel Macron, Theresa May y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Cuando la hija de Trump quiso tomar la palabra, la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, le dirigió una mirada fulminante, lo que provocó la lluvia de comentarios en redes sociales.

It may be shocking to some, but being someone’s daughter actually isn’t a career qualification.

It hurts our diplomatic standing when the President phones it in & the world moves on.

The US needs our President working the G20. Bringing a qualified diplomat couldn’t hurt either. https://t.co/KCZMXJ8FD9

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) June 30, 2019