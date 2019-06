Discutió con su hermana gemela y la mató a puñaladas

Amanda Ramírez, de 27 años, no supo explicar a la policía de New Jersey quien mató a su gemela, Anna Marie. El cuerpo de Anna fue hallado dentro de su apartamento, con heridas visibles en el rostro, manos y cabeza. Todas las pistas la delataban, por ello está detenida en el correccional del condado de Camdem.

En su Facebook, la víctima habría publicado una foto horas antes donde aparece junto a dos amigos y Amanda. Con la leyenda “Conoces la vibra”, Anna Marie sonríe a la cámara sin que ningún detalla cause alarma a las autoridades.

Según Univisión, Amanda estaba fuera del apartamento cuando llegaron los oficiales de policía y los representantes de la Fiscalía. Reporte de medios locales indican que la asesina se contradijo en sus declaraciones. En primer lugar, afirmó que encontró a su gemela herida sin saber quién la había apuñalado.

Balloons and candles in the shape of an “A” sit here for Anna Ramirez, 27. Investigators say her twin sister, Amanda, stabbed her to death here at the Centennial Village Apartments in Camden. @6abc pic.twitter.com/Lxe3UjXMy5

— Trish Hartman (@TrishHartman) June 25, 2019