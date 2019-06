Una anciana de 93 años cumplió su deseo de ser arrestada antes de morir

Una de las fuerzas policiales más grandes del Reino Unido aparentemente arrestó a una anciana de 93 años que no había cometido ningún delito porque era su "último deseo".

En un tweet, Pam Smith escribió a la policía de Greater Manchester para agradecerles el gesto hacia su abuela, Josie Birds.

A big thank you to @gmpolice for "arresting" my Gran Josie today. She is 93 years old and her health is failing, and she wanted to be arrested for something before it's too late. She has a heart of gold and thoroughly enjoyed it today. Thank you for granting her wishes. pic.twitter.com/hi1qkJESwv

— Pam Smith (@sterlingsop) June 22, 2019