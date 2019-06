Inés Gómez Mont y Natalia Téllez pelean en programa de televisión

View this post on Instagram

Hoy fue la presentación de @frentealfuegotv a prensa y la pasé padrísimo!! Ellos son los jueces del programa y créanme han hecho que estas largas horas de trabajo durante semanas, sean de lo más divertido, agradable y más fácil!! Desde el día uno hicimos equipo, hoy ya los adoro y somos amigos. Chefs muy talentosos y además con historias aspiracionales increíbles. Los quiero y admiro equipo, que placer y honor trabajar con ustedes @chefbelenalonso @chefcarlosgaytan @delivier ♥️