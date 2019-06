Inspiradora, seis frases de Demi Lovato para recordar y que te harán más fuerte

Demi Lovato no solo es una de las cantantes, actrices y compositoras más populares del momento, también es una las famosas más inspiradoras cuando de “perseguir sueños” y “amarse a uno mismo” se trata.

La cantante ha tenido serios problemas con el alcohol y las drogas. Además, sufrió de bulimia, debido a la presión que sentía por ser delgada. Todo ello se ha visto reflejado en las letras de sus últimos discos.

Sin embargo, al igual que un Ave Fénix, Demi renació este 2019 de sus cenizas, por lo cual a continuación te compartimos sus frases más inspiradoras y recordadas. Seguro te harán soñar:

– “Cada día que pasa me siento genial (…) no me veo tan glamorosa, pero me siento increíble y poderosa. Me siento sexy y es mi mejor arma para defenderme de cualquiera que intente atacarme”.

– “Eres hermosa, no importa lo que los demás digan, eres única y especial. Ningún hombre puede arrebatarte tus sueños”.

– “Tengo seguridad y en los momentos en los que estoy sola me siento confiada. Estoy viva, estoy bien y con ganas de luchar, de seguir adelante, nada me detiene”.

– “Creo que las cicatrices son como heridas de batalla, hermosas, en cierto modo. Muestran por lo que has pasado y lo fuerte que fuiste para salir adelante”.

– “Todos somos perfectos de una forma única. No dejo que las inseguridades de cualquier persona, emociones u opiniones me molesten. Sé que si soy feliz, eso es todo lo que me importa”.

– “La verdadera belleza no está en el rostro donde muchos buscan, sino en el corazón donde pocos la encuentran. Nunca eres demasiado joven o demasiado viejo para soñar”.

