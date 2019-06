Andrea Legarreta defiende a la comunidad LGBTQ ante polémicos mensajes de Mauricio Clark

"Cuando comienzas una vida gay, al principio todo es color de rosa, melosidad, romanticismo. Conforme avanzas comienzas a descubrir un mundo diferente que te va alejando (sin darte cuenta) de ti mismo y tu verdadera identidad. El gay se caracteriza por el sexo y superficialidad".

Este es apenas uno de los mensajes escritos por el polémico periodista Mauricio Clark, convertido en la actualidad a una vida religiosa y quien dice haberse "curado" de su homosexualidad y del mundo de las drogas.

Tras haber levantado una polvareda con sus mensajes en los que cuestiona abiertamente la vida homosexual, fue invitado un foro en el programa Hoy transmitido por Televisa y conducido, entre otros, por la presentadora Andrea Legarreta, quien se plantó con un contundente mensaje para apoyar a la comunidad LGBTQ.

"Yo conozco una cantidad de homosexuales súper respetables que nunca han vivido lo que tú dices", le respondió Legarreta a Clark en medio del careo.

Andrea Legarreta no sabrá de economía pero sabe cómo poner en su lugar a retrógradas. She can say fa**ot 👏🏽. pic.twitter.com/v0A1fg1TTB

— Alex Murillo (@AlexMurilIo) June 20, 2019