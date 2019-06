Investigación asegura que las mujeres solteras y sin hijos son las más felices

Al decidir si contraer matrimonio o no tener hijos, las personas consideran una gran variedad de factores, como la preparación financiera y emocional. Otros creen que puede haber riesgos graves para la salud relacionados con tener hijos. Y algunos sienten que quedarse soltero o no tener hijos simplemente los hará más felices.

Una investigación muestra que hay algo de mérito en este último. Las mujeres solteras y sin hijos pueden ser más felices e incluso vivir más tiempo que las mujeres casadas con hijos. The Guardian informa que en su libro Happy Ever After, el científico del comportamiento Paul Dolan usa evidencia de la American Time Use Survey (ATUS), para mostrar por qué estas mujeres pueden ser el subgrupo más feliz y saludable del mundo.

En particular, su investigación muestra que para las mujeres de mediana edad, estar casadas puede poner en riesgo su salud.

A pesar de este beneficio, Dolan dijo que las normas sociales que pintan el matrimonio y los hijos como el epítome del éxito de una mujer podrían hacer que aquellas sin cónyuges o hijos se sientan infelices. También señaló que el matrimonio, en general, es mucho más beneficioso para los hombres, y dice que "si eres un hombre, probablemente debas casarte; si eres una mujer, no te preocupes".

Esto puede no ser una sorpresa para muchos; somos muy conscientes de ciertas dinámicas que hacen que el matrimonio y la paternidad sean más difíciles para las mujeres en diferentes relaciones de género. A menudo se espera que las mujeres hagan más trabajo doméstico y emocional que sus parejas por el simple hecho de ser mujeres.

Esa es una de las muchas razones por las que las personas se enojan con esos roles de género.

Lily, una chica de 20 años y que se identifica como lesbiana, dice que su identidad "afecta mi forma de ver mi futuro doméstico porque sé que las dinámicas de género serán más iguales en mi futuro hogar". Ella continúa: "Me gusta saber que hay más opciones para mí en cuanto a tener hijos. Realmente no quería tener hijos hasta que me di cuenta de que tendría hijos con otra mujer".

Sin embargo, cuando las mujeres deciden permanecer solteras o no tener hijos, a menudo se las juzga con dureza. A veces, las personas se compadecen de ellas, asumiendo que están ansiosas por estas cosas, cuando eso no podría estar más lejos de la verdad.

Natahlia, de 30 años, dijo a los investigadores: "No confío en un cónyuge o en hijos para mi felicidad. Pero creo que podría estar igual de feliz con un cónyuge o con hijos, aunque, por supuesto, tendría que ser el tipo de persona con la que podría encajar ".

