El mundo se vuelve a rendir ante la "espectacular" Tiane Endler y la tildan como la mejor arquera del planeta

Chile perdió tres a cero contra Estados Unidos en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Femenino de Francia. Pese a la abultada derrota, la figura del partido fue la portera de la Roja, Christiane Endler, quien tuvo por lo menos seis tapadas de gol en el encuentro.

Gracias a la gran actuación de la capitana de la selección la victoria de las norteamericanas no fue más abultada. Además, y gracias a esto, fue elegida como la mejor jugadora de la cancha.

Por otra parte, las leyendas de Estados Unidos, Hope Solo y Alexi Lalas, también reconocieron el gran desempeño de la portera chilena. La campeona mundial con las norteamericanas comentó "Endler no es promedio, ella es espectacular (…) gracias por traerle tanto orgullo a la posición de arquero".

Endler isn’t average…she is spectacular! Does anyone think she should be playing in front of a smaller goal? Thank you @TIANEendler for bringing such pride to the GK position! Keep your head up! https://t.co/mPN7Ips8SN

— Hope Solo (@hopesolo) June 16, 2019