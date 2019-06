Esposo de Javiera Suárez publica la última imagen que se tomaron juntos : “Te amo para siempre”

View this post on Instagram

Nuestra última foto juntos. Acostados todos juntos en la cama de la clínica. Que manera de marcar nuestras vidas, que manera de dejarnos la vara alta. Tu forma de enfrentar la vida, la enfermedad y la muerte son una lección para todos nosotros. Tu amor por la vida es sin duda el mayor legado que nos queda y yo me comprometo a cuidar y educar a Pedrito Milagros para que viva bajo los principios y valores que tu cultivastes y enseñastes con el ejemplo a tanta gente. Te amo para siempre mi Javiera Suarez