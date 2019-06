María Mercedes Cuesta abandona la red social Twitter

Luego de la aprobación de la Corte Constitucional del Ecuador al matrimonio civil igualitario, la asambleísta María Mercedes Cuesta mostró su apoyo a las parejas que buscaron una equidad en el país. Sin embargo, su mensaje no fue bien recibido por cientos de sus seguidores.

En su cuenta de Twitter mediante un GIF destacó la frase "LOVE IS LOVE", acompañado de un corto texto como opinión propia por la decisión tomada. Sin embargo, fue cuestión de minutos para que algunos seguidores así como internautas de la red social, empezaran a atacar a la asambleísta.

Con frases ofensivas, insultos o de más contenido inadecuado, los comentarios en las publicaciones de la legisladora se llenaron por completo. Incluso una persona realizó un tweet mencionando a su hija y otra hablando de su familia. En un inicio la asambleísta trató de responder a los ataques de manera clara y recalcando que el no pensar igual que los demás, no es una acción negativa por la que debe ser juzgada.

Que creen que me tienen que llamar la atención o botarme por no pensar igual. Bueno tengo mi forma de pensar, no me debo a ninguna religión, y no voy a dejar de luchar por lo que creo que es Justo.

— Ma. Mercedes Cuesta (@mmcuesta) June 12, 2019