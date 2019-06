La conmovedora historia de amor entre Javiera Suárez y Cristián Arriagada

Javiera Suárez y Cristián Arriagada escribieron una historia de amor llena de compromiso, momentos duros y esperanzas. El cáncer de Javiela los separó, pero su amor dejó hermosos frutos.

Javiera y Cristián Arriagada, médico cirujano de 39 años, se casaron en 2015. En marzo de 2016 se le diagnosticó un cáncer mientras estaba embarazada. Para facilitar su tratamiento contra el cáncer se le asomó la opción de abortar, pero ella se negó rotundamente.

La periodista y conductora de televisión chilena, Javiera Suárez, falleció en horas de la tarde de este miércoles 12 de junio, tras más de tres años de lucha contra el cáncer.

La presentadora de TV se encontraba internada en la Clínica Alemana. Suárez, de 36 años, vivió un largo proceso de tratamientos y exámenes para superar el cáncer grado 4 que se le detectó en marzo de 2016, cuando tenía seis semanas de embarazo. Pero ella decidió con valentía optar por el tratamiento menos invasivo para combatir la enfermedad, para no afectar la gestación.

El 21 de octubre de 2016 nació Pedrito Milagros, el primer hijo de Javiera Suárez y Cristián. A las complicaciones del tratamiento contra el cáncer que Javiera empezó cuando tenía apenas seis semanas de gestación, se sumó una hepatitis que la tuvo internada.

"Hoy mis prioridades han cambiado. Yo he cambiado. Pero para mejor. Aunque la palabra cáncer supone un término que viene a joderte la vida, lo cierto es que aunque preferiría no tenerlo y estoy haciendo todo lo posible para que se vaya; no lo veo como el fin del mundo. Cosas maravillosas me han pasado en estos 4 meses. Partiendo por mi marido. Durante este tiempo, he conocido a un Cristián que me hace admirarlo y amarlo aún más. Gracias a él, estoy en pie. Nuestro hijo Pedro que viene en camino, que a pesar de todo pronóstico sigue aquí junto a nosotros y nos regaló el sueño de ser papás y alegría de sentirme aún más viva", compartió Javiera en su Instagram poco después de ser madre.

Cristián le escribió una carta de despedida a Javiera que refleja su gran amor. Ella fue inmensamente feliz a su lado.

