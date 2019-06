'Inventadas', la cuenta de Instagram que gana viralidad

Todos los días vemos en redes sociales proyectos que buscan la viralidad; cuál es la receta o el secreto para lograrlo aún no se sabe a ciencia cierta, lo que es un hecho es que pocos logran conectar con una comunidad y hacerse populares entre ella.

Inventadas salió a la luz hace dos meses. Desde entonces, su ácido sentido del humor la ha vuelto popular entre la comunidad LGBT+; a sólo ocho semanas, la cuenta @inventadas.inventadas ya cuenta con más de 120 mil seguidores y unos fans que se mueren por aparecer y ser parte de ella.

En entrevista su creador, quien prefirió que no diéramos a conocer su identidad, habló de la cuenta y del éxito que está teniendo así como de los retos de manejar un proyecto de esta naturaleza.

La pregunta obligada, ¿qué es una inventada?, no es fácil de resolver, todos podríamos ser una, pues alguna vez hemos compartido algo de nuestra vida con el simple afán de presumir.

Su creador nos reveló cómo surgió la idea y qué espera de ella.

¿Cómo nació Inventadas y quién o qué es una?

La idea no es mía,yo manejo la cuenta y la palabra inventada lleva varios años utilizándose entre la comunidad LGBT+, nos decimos así cuando subimos una foto en un evento público como un desfile de modas, en nuestras vacaciones o cuando te compras ropa.

Desde el primer momento esto se pensó como una cuenta de humor sobre ese tema, hay varias personas que son memes, su vida es un meme, yo quise hacer una cuenta para las inventadas.

Al principio hubo un malentendido, pensaron que era de bullying, pero esto es una cuenta de humor, no hay que tomarlo personal. Es 100% humor, hay gente que no se lo toma bien, hasta yo me he subido y la gente no lo sabe, se ríen de mí.

¿Creíste que esta cuenta tendría ese impacto?

No, cuando hice la cuenta los primeros post eran míos y de mis amigos cercanos a los que quería molestar; tenía muy pocos seguidores, todos nos reíamos de nosotros mismos.

Un día Memelas (un curador de memes), comenzó a mencionarme y fue así como la cuenta comenzó a volverse popular. En este momento ya me siguen famosos como Thalía. A dos meses de haber creado la cuenta ya son 120 mil seguidores.

Yo vivo en Londres y tuve que regresar porque vamos a empezar a hacer más cosas con la cuenta, sketches y muchas sorpresas más.

¿Cómo definirías a tu comunidad?

La defino como lo haría con la gente mexicana que se toma con humor la vida. Esta cuenta no se podría hacer en otro lugar. En México se pudo porque todo lo tomamos con humor. Aunque hay gente que no se lo toma bien y entonces trato de borrar los comentarios, todo el día estoy filtrando lo que no, desde mi perspectiva, está mal, para eso estoy al frente, para darle una dirección 100% de humor.

¿Cómo lidias con la gente que te critica?

Los primeros días sí fueron difíciles pero saber que tengo una voz, que no me quedo callado, si alguien empieza a escribir y a señalar que es de bullying, yo respondo y señalo que no, la cuenta no tiene ese objetivo. El tono que uso no es lo que yo soy, le doy una identidad a la cuenta, cuando me dicen que es de odio, posteo el mensaje y señaló que en la cuenta nadie va a discriminar porque yo tengo amigos gay, si veo comentarios negativos intento abrir la conversación.

¿Cómo encuentras a las Inventadas?

La comunidad me los manda, por contenidos no nos preocupamos, mucha gente me manda sus propias fotos y videos, me dicen “quiero salir”. Le estoy invirtiendo tiempo a seleccionar, es fácil elegirlas, pero toma tiempo.

¿Qué viene para Inventadas?

Ahora es humor, pero no se puede quedar ahí si tanta gente te ve. Vienen productos oficiales, lo que me encantaría es contribuir con fundaciones que ayuden a la comunidad, el 70% de mis seguidores son mujeres, el 30% son hombres, a mí me gustaría ayudar a fundaciones con las que he trabajado, fundaciones que ayudan a niños, que contribuyen con la comunidad LGBT. Que sirva. Yo me di cuenta que hasta la gente heterosexual ya comienza a usar la palabra ‘inventada’, esa aceptación me encanta. Que con la cuenta estamos cambiando algo.

Es una cuenta de humor que buscar sensibilizar, que visibiliza a la comunidad LGBT+, que toda la sociedad sepa que la comunidad gay es trabajadora, que nos reímos de nosotros mismos, que la comunidad es grande.