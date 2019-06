Alex Morgan, la mejor jugadora en la Copa del Mundo Femenina

La Copa Mundial Femenina de Fútbol se está jugando en Francia. Estados Unidos es la actual campeona y ayer en su debut contra Thailandia las vencieron sin ninguna dificultad 13-0.

Alex Morgan, la figura del cuadro estadounidense es la jugadora número 13 de la selección, la cual quedó como goleadora con 5 tantos marcados, los goles fueron anotados en los minutos 12', 53', 74', 81' y 87'.

Gracias a ese buen desempeño en el primer partido del Grupo F, Alex Morgan quedó como la mejor jugadora del encuentro y se llevó a casa el trofeo de Visa, De igual manera, Estados Unidos marcó un récord en la historia del fútbol femenino al registrar la mayor goleada en un Copa del Mundo, anteriormente ese título le pertenecía a Alemania, quien goleó 11-0 a la selección de Argentina en el Mundial de 2007 que se disputó en China.

Alex Morgan celebrando una de las anotaciones contra Thailandia.

En esta fotografía Alex Morgan y su compañera Megan Rapinoe.

Este es el mensaje que publicó Alex Morgan en su cuenta oficial de Twitter tras su histórica victoria.

"Cada uno de nosotros tiene su propia historia, hemos allanado nuestro propio camino para llegar aquí. Y ahora, fusionamos esos caminos para crear uno, juntos".

We each have our own story, have paved our own path to get here. And now, we merge those paths to create one, together. #WWC2019 pic.twitter.com/s9ocaS4BnZ

— Alex Morgan (@alexmorgan13) June 11, 2019