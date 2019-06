Estudiantes mexicanas crearon un pantiprotector para detectar infecciones vaginales

View this post on Instagram

Estudiantes mexicanas diseñaron un #pantiprotector inteligente cuyo principal objetivo es detectar infecciones en la zona íntima de la mujer, aseguró este viernes María Fernanda Nava, una de sus creadoras. Nava explicó que el dispositivo, llamado "#LifeDrop", es similar a un pantiprotector femenino pero adicionado con esferas #inteligentes naturales e hipoalergénicas. Estas esferas, detalló, cambian de #color dependiendo del #pH de la mujer, y si existe algún tipo de infección en la zona íntima la tonalidad se torna de un rosa intenso. #Mundiales #ListínDiario