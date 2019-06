Facebook prohibió la pre instalación de sus aplicaciones en los teléfonos Huawei

Otro gran golpe para los teléfonos Huawei, ahora Facebook anunció que no permitirá que sus aplicaciones vengan pre instaladas en los equipos de la marca china.

Los clientes que ya tienen teléfonos Huawei aún podrán usar sus aplicaciones y recibir actualizaciones, dijo Facebook a la agencia de noticias Reuters. Pero los nuevos teléfonos ya no podrán tener preinstaladas las aplicaciones de Facebook, WhatsApp e Instagram.

Huawei desarrolla sistema operativo propio para sus teléfonos El Gobierno de Estados Unidos decidió aplazar por 90 días las sanciones a Huawei.

Los proveedores de teléfonos inteligentes a menudo entran en negocios para preinstalar aplicaciones populares como Facebook. Las aplicaciones que incluyen Twitter y Booking.com también vienen preinstaladas en los nuevos equipos en muchos mercados. Twitter Inc. no quiso hacer comentarios y Booking Holdings no respondió a una solicitud.

Este es otro atraso para Huawei, quienes ya se estaban posicionando como los mayores vendedores de teléfonos en el mundo, con varios novedosos equipos en puerta y la instalación de la red 5G en sus nuevos dispositivos. No ha habido reportes de las ventas en la empresa pero, según expertos en el campo, para el próximo mes se espera que bajen drásticamente.

Huawei no ha emitido comentarios acerca del movimiento de Facebook.

La prohibición de Facebook, se aplica a cualquier teléfono que aún no haya salido de fábrica, según una persona familiarizada con el asunto. Facebook declinó hacer comentarios sobre cuándo tuvo lugar la suspensión.

Ejecutivo de Huawei: nuevo sistema operativo se lanzará en junio Alaa Elshimy, representante de Huawei en Medio Oriente, reveló que está listo desde enero de 2018.

Los teléfonos, sin embargo, seguirán contando con la Play Store de Google y podrán allí descargar aplicaciones.

Te recomendamos en video