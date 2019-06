Taxistas ponen en jaque a las CDMX y así reaccionaron las redes sociales

La Ciudad de México comenzó el mes de junio con caos vial gracias a los taxistas, quienes se manifestaron en contra de aplicaciones como Uber, Didi y Cabify.

Como lo había anunciado el Movimiento Nacional Taxista alistó bloqueos en distintos puntos. La secretaria de Gobierno capitalino, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer los 26 puntos en los que habrá operativos policiacos y de tránsito para evitar el cierre de vialidades.

Estos son los puntos afectados por bloqueos de taxistas Los taxistas convocaron la reunión a las 8:00 horas; sin embargo, los bloqueos iniciarán a las 10:00 horas y se extenderán hasta el mediodía.

Debido al caos que provocaron en las redes sociales del hashtag #taxistas se volvió tendencia, pues si bien no es una generalidad, el servicio que brindan los taxistas no siempre es el adecuado, situación que no pasó desapercibida.

Mejora a sus unidades, limpieza, eficiencia y seguridad son algunas de las peticiones de quienes utilizan taxi en la ciudad.

Paro de taxistas colapsa la ciudad

#Taxistas : Antes de hacer manifestaciones que además de generar un caos a la CDMX, y seguramente mañana habrá contingencia, es oportuno lean estás recomendaciones.

Lo importante es buscar soluciones, no estarse quejando. pic.twitter.com/CMVjuPy6bF — Martha Laura Covián 💎 (@MCOVIAN) June 3, 2019

La sana competencia ayudaría a los usuarios de cualquier servicio.

Que #Taxistas hagan bloqueos en contra de #Uber #Didi #Cabify es como si Televisa protestara contra Netflix. La tecnología rompe mercados. Por más protesta, el taxi como lo conocemos ya está extinto.

.#Tecnología #Digital #Noticias — Alberto Paz 🤖 (@alberto_paz) June 3, 2019

Pese al caos, unos rescataron las postales que dejó esta manifestación.

Hoy los #Taxistas en la #CDMX están haciendo buenos mosaicos aéreos, lastima que sea en protesta contra las apps de transporte. *Las fotos las tome de twitter, no son mías pic.twitter.com/DUCOlod4dN — Yo soy Mike ✈️ (@mr_mikegq) June 3, 2019

Al final, no hay que generalizar.

Ay, amigos #Taxistas les hace falta aprender de Jacobo 🤗👏 pic.twitter.com/YBA2lho5Q8 — Danni 💫 (@esafonzetta) June 3, 2019

