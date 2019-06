Liliana Yunda: gracias al Patronato seguiré ayudando a los más vulnerables

Sensible, noble, carismática, y sobre todo muy humana, así es Liliana Yunda, presidenta del Patronato San José, quien contó acerca de los proyectos que quiere crear así como fortalecer los que ya existen en esta institución.

Parece que le cayó "como anillo al dedo" este reto. Ella mismo lo confirma al señalar que su vida ha sido dedicada a la obra social y qué mejor que hacerlo dentro del Patronato. Sin embargo, el más grande de los obstáculos que enfrentará es trabajar por los más necesitados con un déficit de más de $5 millones. Liliana tocará puertas a las empresas privadas y también pide el apoyo de todo la ciudadanía para seguir ayudando a niños, adultos mayores, discapacitados e indigentes.

¿Por qué cree que el alcalde Jorge Yunda la eligió para encabezar el Patronato?

Mi hermano cuida su núcleo familiar más íntimo siempre y no relacionarlos con la política es una muestra de ello. Es por este motivo que pensó en mi y me pidió que le colabore aquí y además conoce mi parte humana porque ha visto mi gestión en algunos ámbitos. Yo haré que él se sienta orgulloso de los nuevos proyectos que busco cumplir en favor de los más necesitados. Este cargo es de mucha responsabilidad y confianza por lo que necesito del apoyo de todos.

Háblenos de esa parte humana que hay en su esencia

Siempre he querido ayudar a la gente, especialmente a los más necesitados. Además valoro mucho a esas mujeres que son padre y madre para sus hijos y han logrado sacar adelante su hogar. Las valoro porque yo me identifico al ser padre y madre de mis hijos, de lo cual me siento orgullosa. También está mi parte de sensibilidad frente a los casos de violencia, yo sueño con erradicarla dentro de las familias así como las relacionadas al género. Amo a los animalitos, eso es de familia, y veo a cada persona con mucho amor porque nadie conoce las luchas que hacen cada día para mantenerse en este mundo.

¿Cuál es ese público objetivo al que quiere llegar Liliana con sus obras?

Pienso fortalecer los proyectos que ya existen en el Patronato así como los Guagua Centros, los Hogares de Ancianos, atención en los Orfanatos, y también beneficiar a la gente que vive en las calles para lo cual hemos diseñado un plan para crear Casas de Acogida. Incluso he pedido que se revisen las medidas para adopción en el país ya que considero que es un trámite muy difícil de hacerlo.

¿En qué condiciones recibió el Patronato?

Tenemos un déficit de $5'184.192,10 y tengo que ver las estrategias para que no exista riesgo en los proyectos que se han venido haciendo. Es algo que me preocupa pero a lo que debo buscar soluciones inmediatas porque no puedo dejar a casi 10 mil niños sin el beneficio de contar con los Guagua Centros. Por el momento hemos tercerizado el tema de la alimentación en estos espacios porque los niñitos no tienen la culpa y hay que seguir trabajando por ellos así como otros sectores.

¿Cuáles son las estrategias que tiene en mente?

Acercarme a todas las empresas, tanto públicas como privadas, necesitamos ayuda y ese siempre va a ser mi pedido para que nos apoyen. Deben considerar que este trabajo es por quienes menos tienen y están en condiciones desfavorables. Además se piensan en campañas y eventos para recaudar fondos. Esto será un trabajo integral pero me he propuesto cumplirlo para no perjudicar a nadie. Con el déficit entramos en una etapa de austeridad dentro de la institución, no habrá despidos pero tampoco llenaremos vacantes a menos que sea realmente necesario según cada proyecto. Haremos el traspaso del Fondo Quito Solidario para mantenernos estos meses con todas las gestiones. Además agradezco los acercamientos con la Fundación Reina de Quito porque trabajaremos con las exreinas de la capital con la misma visión y enfoque de ayuda, así también se unirán otros organismos de la ciudad. Yo tendré las puertas abiertas para todos quienes quieran apoyar mi gestión.

Hemos visto que hay un fuerte sentido proanimal en la familia Yunda. ¿Se ha pensado en proyectos que incluyan y beneficien a las mascotas?

El Alcalde ya lo dijo y pues tiene muchos planes en mente. Esto es un sentimiento innato del cuidado de los animalitos. Creo que quien maltrata a un animalito es capaz de impartir violencia en otros ámbito y por eso queremos fomentar más campañas de cuidado y protección animal. En el municipio, Jorge ha dicho que quiere convertirlo en una institución petfriendly y pues vamos a apoyarlo para ver la posibilidad de replicar en otros lugares. Mi papá siempre nos enseñó a tener cariño por los animales desde que éramos niños y de ahí nace nuestro gusto por las mascotas.Estamos hablando de un amor que es muy puro.

Y hablando de eso ¿cuántas mascotas tiene?

Tengo a mi gatita y mi perro Lucas, los dos son rescatados y muy consentidos por toda la familia. Es lindo ver la alegría que tienen cuando llego a casa. Eso me hace muy sensible a amarlos y mimarlos.

¿Cómo está conformada su familia?

Soy divorciada ya 10 años y desde ahí he criado a mis hijos sola. Son dos jóvenes de 22 y 17 años con quienes compartimos todo: nuestras experiencias, nuestros problemas y nuestras alegrías. Nuestra rutina es iniciar el día juntos en el desayuno y al llegar a casa contar nuestras anécdotas de la jornada. Ellos me ven como su amiga y ellos son mis confidentes también.

Confesiones

¿Y sus destrezas en la cocina?

No soy tan buena para eso. Me defiendo en los desayunos pero de ahí prefiero comprar o que me ayuden. Hay que ser honestos en lo que uno hace bien o mal (sonríe).

Vimos que tenía la aspiración de ser Presidenta de El Nacional. ¿Aún lo considera?

Bueno siempre tuve un amor especial por el equipo y más aún cuando me involucré de lleno mientras mi hermano estaba en el Directorio. De hecho mi primer enamorado fue jugador del Club y luego alcanzó llegar a la selección. Yo estaba muy emocionada y luego mis hijos también fueron parte del equipo. Lastimosamente, y pese a querer colaborar económicamente, no tuve el apoyo para alcanzar la presidencia. Me dio mucha pena porque yo aprendí a conocer a todos los jugadores y lo que significaba esto para ellos y para sus hogares. Solo les deseo lo mejor.

¿Aparte del apego al fútbol hay otra afición deportiva?

El ecuavolley y esto es de familia también. Yo era la servidora de mi hermano fallecido. Recuerdo que íbamos juntos a los partidos y me lanzaba para salvar la pelota. Me encantaba esta actividad. Ahora Jorge es quien lo practica más y nosotros somos su barra.

¿Finalmente cuál es su mensaje a la ciudadanía?

Que trabajemos todos por un Quito lindo, limpio y lleno de gente cálida y respetuosa. Por mi parte daré todo lo que esté a mi alcance pero este reto quiero que funcione con el apoyo de todos. Seamos más humanos, yo tengo ese instinto maternal con muchas cosas que veo a diario y trato de entender las realidades para aportar con mi granito de arena.