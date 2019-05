Opinión No eres más inteligente por no ver "El man es Germán" y sí "Game of Thrones"

Por Lux Lancheros @luxandlan

En algunas cosas argumento razonablemente bien y trato, al menos, de documentarme cuando hablo de algo que no conozco. Mi tema favorito es la Historia Universal: pregúntenme de los Médici, de la Dinastía de los Capetos de Francia, de procesos históricos (no tanto de Colombia como me gustaría, es mi culpa), pero lo básico como para saber dónde estoy parada . Amo leer de eso.

Pero, si hablamos de televisión, de series, ¿cuál es mi programa favorito, justo ahora? "Rica Famosa Latina" en su cuarta temporada. Ese pastiche de peleas, uñas acrílicas, arpías hipócritas y exuberancia (por no decir "mal gusto", ya que es un término bastante complejo y fraccionado por raza y clase) que predominan con Niurka Marcos (a quien amo con todo mi corazón), Sissi Fleitas (la modelo de Sábado Gigante) y Mayeli Alonso (antes Rivera), quien luego de Niurka es mi favorita en un programa donde se la pasan tirándose copas y mala onda a lo "Mean Girls" pero en mujeres ricas, no tan famosas, en Los Ángeles.

Sé muy bien a lo que me enfrento: la antítesis de la sororidad y el feminismo en todo su esplendor. Peleas a lo "Laura en América". Vestidos de brillantina y labial fucsia mas extensiones, lágrimas y comentarios bitchy a todo dar. Soy consciente de todo eso. Pero aún así ,amo el programa. Me encanta. Y no creo ser menos feminista ni mucho menos inteligente por ello. Creo que al menos en los temas que domino – y escribo- mi IQ sigue intacto.

Por eso creo que es ridículo que a estas alturas de la vida tilden a la gente que ve "El man es Germán" como poco inteligente. Y comparan esta producción con la audiencia que ve "Game of Thrones", como si echarse ocho temporadas los hiciera más lúcidos a la hora de juzgar la Historia, la política o incluso temas de menor trascendencia, como si eso fuera automático. Porque vieron el show y no entendieron nada.

"Oh, mírenme, mírenme. Soy superior porque no escucho esa música vulgar, veo esa serie vulgar, soy profunda porque leo libros profundos"

Porque se olvidaron de lo que decía el enano Tyrion en una de las últimas temporadas: "Cometí el error que toda persona que se precia inteligente comete: subestimar a mis rivales". Y pienso que ese es el error de mucha persona rándom que se cree inteligente y por ende superior: piensa que esta es una cualidad que le hace sobresalir por encima de la media, que le dará un aura de semidios por encima del resto de los mortales. Una manera incluso hasta clasista de hacerse notar, porque qué "vulgares" y qué "tontos" los que siguen las aventuras del punk y su hijo ahora adolescente y se ríen de eso. "Oh, mírenme, mírenme. Soy superior porque no escucho esa música vulgar, veo esa serie vulgar, soy profunda porque leo libros profundos".

El cliché en todo su esplendor. Un cliché que no prueba nada de nadie al fin y al cabo. Como todos los clichés: Hitler era amable con los niños, amable con los animales, era vegetariano y se echó 6 millones de personas. Ah, y amaba a Wagner, AH, PERO GENOCIDA. Y podríamos seguir con los "ahs", porque lo que consuma una persona en superficie no define su profundidad ni su conjunto.

Yo no soy el público de "El Man es Germán": me entretiene más por ahora ver las peleas de las famosas mexicanas y cubanas en lugares finos de Los Ángeles . Eso sí, le tengo cariño, ya que la primera parte fue grabada en mi colegio y en el barrio donde quedaba este. Pero no soy tan superficial, tan banal y tan tonta como para definir la inteligencia de alguien solamente por lo que consume. Me gusta más lo que argumenta. Hashtash, lo que argumenta, como diría Niurka Marcos.

