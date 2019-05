"No hago feliz a nadie": último mensaje de jugadora antes de morir

Una gran tragedia se cierne sobre el deporte nacional.

Leidy Asprilla, exfutbolista de la Selección Colombia y del club Orsomarso, fue hallada sin vida junto a su moto en la carretera que conduce de Cerrito – Palmira, en el Valle del Cauca.

Leidy desapareció el 19 de mayo. En Facebook compartió un mensaje perteneciente a otro perfil, el de Rafael Pérez Solórzano. Decía esto:

“Tan basura soy, que no logro hacer feliz a nadie”

Sus allegados respondieron apoyándola: “Qué te pasa, no digas eso, negrita; no se han dado cuenta lo valiosa que eres; el que no está feliz contigo es porque no te valora; me haces muy feliz, prima favorita; basuras son esas personas que no ven qué tan valiosa eres”.

La deportista se acababa de recuperar de una lesión de rodilla, que le impidió jugar con la Selección. Actualmente se iba a jugar en la liga profesional con Orsomarso.