Señalan al esposo de Ludwika Paleta como cómplice de una secta sexual

En medio de un escándalo de tráfico sexual salió a la luz el nombre de Emiliano Salinas Occelli, esposo de Ludwika Paleta e hijo del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari. Durante el juicio al líder de la secta NXIVM, Keinth Raniere, en una corte de Nueva York, Salinas fue señalado nuevamente como un cómplice de los delitos del acusado: tráfico sexual de mujeres, fraude, conspiración para el trabajo forzado y otros actos delictivos.

La fiscalía señaló a Emiliano Salinas como cómplice de Rainiere en la creación de cuentas de correos electrónicos con el propósito de desacreditar a los detractores de Raniere.

Esposo de Ludwika Paleta podría no tener cargos en su contra

“Lo que usted ve en esta cadena de correos y en los correos que están en las cajas es que hubo esfuerzos de los conspiradores incluyendo a Kristin Keeffe, incluyendo a Emiliano Salinas, dirigidos por el acusado en relación a qué individuos debían ser objetivos”, dijo a Univisión la fiscal Moira Kim Penza.

Hasta los momentos, su presunta complicidad no implica una condena, pues Emiliano no enfrenta cargos criminales en Estados Unidos y aunque sea identificado como cómplice puede que no se acusado.

La organización dirigida por Keith Rainiere se trataba de una secta sexual conformada “maestras” y “esclavas”. Era conformada únicamente por mujeres, con la excepción de Rainiere.

Las “esclavas” debían tener sexo con Rainiere, pero antes de eso tenían que pasar por una serie de actos humillantes, entre los que destaca el haber sido marcadas con las iniciales del ahora acusado utilizando un cauterizador.

Te mostramos en video: