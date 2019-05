Cada año mueren 21 mil personas en México a causa de la contaminación

La Ciudad de México está viviendo una temporada de terror con la mala calidad de aire debido a los múltiples incendios que se han presentado en los alrededores.

Las concentraciones de partículas finas PM2.5, las altas temperaturas y la falta de viento han provocado que la contingencia empeore cada vez más más. A esto se han sumado las lluvias que se han convertido en lluvia ácida por lo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha activado una contingencia ambiental extraordinaria.

A pesar de que desde el miércoles se tomó la decisión de suspender clases y de aplicar el no circula a todos los vehículos con holograma de verificación 2, holograma 1, terminación de placa non y los engomados color rojo, terminación de placas 3 y 4, la situación no mejora.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición a la contaminación puede producir a largo plazo, complicaciones como problemas respiratorios, infecciones estomacales y hasta cáncer.

Y es que las partículas de 10 micras (medición normal del ambiente), se arrastran por el moco, de manera que se filtran sin embargo, entre más pequeñas sean, el riesgo es mayor, ya que no se filtran y van directamente a los pulmones.

Hoy, México se encuentra en el top 3 de países más contaminados del mundo, sólo por debajo de China e India. En 2010, la Ciudad de México ocupó el primer lugar en decesos por contaminación atmosférica.

En India, la mala calidad del aire deja 600, 000 fallecidos anuales, mientras que en Estados Unidos cada año mueren 38, 000 personas. Por su parte en México mueren entre 18, 000 y 21, 000 personas al año por afecciones respiratorias ocasionadas por sulfatos, nitratos y carbón, que al respirarlas perjudican gravemente a la salud.

Estudios demostraron que la contaminación atmosférica tiene relaciones directas con nacimientos prematuros, nacidos muertos, infecciones del oído, obesidad, cáncer infantil, asma, mala función pulmonar, neumonía y otras infecciones respiratorias.

Un estudio en Inglaterra comparó el cerebro de personas que habían vivido en Ciudad de México con los de otras zonas urbanas. Los hallazgos en quienes habían vivido en la CDMX mostraronla presencia de metales pesados en la masa cerebral debido a las partículas que había en el aire que respiraron.

