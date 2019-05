Grave denuncia de Hassam a la justicia colombiana:

View this post on Instagram

Hace un momento rompieron los vidrios del carro que me transportaba y se llevaron un morral y un celular y mis documentos, la policía me dio las fotos de los tipos porque hace dos semanas los habían agarrado pero ya están libres 🙄, obvio no puedo publicarlas porque de pronto me demandan 😂😂 pero si pudieran hacerme el favor de dejar los documentos que es lo más importante en algún sitio les agradeceré señores ladrones.