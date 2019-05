La contaminación de la CDMX llega al cerebro de sus habitantes

Ahora que México se encuentra entre los países con peor calidad del aire a nivel mundial, hemos comenzado a cuestionarnos hasta qué punto la contaminación es capaz de afectar nuestra salud y la respuesta es aterradora, ya que un estudio ha revelado que las consecuencias podrían llegar hasta nuestro cerebro.

Contaminación, Ciudad de México pone en riesgo a sus habitantes

El estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) descubrió que los desechos tóxicos de la contaminación provocada por el tráfico pueden llegar hasta el cerebro de los habitantes de la Ciudad de México.

Para comprobarlo, investigadores de la Universidad de Lancaster, Inglaterra tomaron muestras de tejido cerebral de 29 personas de entre 3 y 85 que vivieron en la Ciudad de México, los resultados arrojaron que el cerebro contenía partículas de metal que se desprenden de los gases del escape de la combustión (magnetita) y que se introducen al cuerpo por medio de la nariz.

Este descubrimiento indica que los contaminantes que se respiran ingresan al organismo y son capaces de almacenarse dentro de él hasta el momento de la muerte e incluso que podrían ser las causantes de la degeneración del cerebro humano provocando enfermedades como alzheimer.

Aunque la noticia es perturbadora, también debe tomarse como una alerta para comenzar a generar cambios en la forma en la que permitimos y propiciamos la contaminación del aire, como fumar, usar frecuentemente el automóvil, cocinar al carbón, hacer fogatas o quema de llantas o pastizales.

