Ser chismosa es bueno para tu salud, lo confirma la ciencia

No podemos negarlo, a todos nos encanta un buen chisme, ya sea sobre alguien que conocemos personalmente o sobre alguna celebridad, en cuento escuchamos la palabra chisme no podemos evitar alegrarnos. No es nada de qué avergonzarse, ya que además de permitirnos relajarnos por un momento, es una forma de socializar con otras personas y además puede ser bueno para nuestra salud mental.

Tu gusto por la cerveza y el café es culpa de tus padres De acuerdo con un estudio reciente tu gusto por la cerveza, el café y otras bebidas amargas esta ligado a tus genes y podría influir en tu dieta

Un estudio reciente publicado por Social Psyhoclogical and Personality Science Journal, examinó las conversaciones de varias personas durante dos años para determinar si un tema era positivo, negativo o neutro, sobre quién era la plática y el tema que se discutía, de esta manera se llegó a la conclusión de la verdadera función del chisme en nuestra sociedad.

chismosa

De acuerdo con el estudio, el chisme nos ayuda a recopilar información sobre otros para entenderlos mejor y nos ayuda a aprender lo que se espera de nosotros para ser un buen miembro del grupo y qué podría suceder si rompemos las reglas de este.

El hablar de otros, no es particularmente negativo, es simplemente otra forma de aprender a relacionarnos y entender las normas sociales a las que estamos sometidos para evitar el aislamiento, además de que nos acerca personas con la misma perspectiva que nosotros.

chismosa

Mientras el chisme no tenga la intensión de dañar a otros o el beneficio propio, no se puede considerar dañino, sino una parte de la vida en la que todos participamos, así que no te preocupes por ser "chismosa", ahora sabes que solo es una forma más de socializar.

Te recomendamos en video: