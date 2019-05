Acusan al hijo de Poncho Zuleta por asesinato de mujer este fin de semana

El pasado viernes 3 de mayo en Valledupar, un hombre le propinó dos disparos a Ilina Guerra Solera, de 38 años, cuando ella salía un gimnasio.

Según se conoce, la mujer fue interceptada por un motociclista cuando ella salía del lugar.

Guerra era oriunda de Valledupar, tenía 38 años y sus padres eran Silvio Guerra y Regina Solera.

De acuerdo con información de las autoridades:

La otra parte de lo que sucedió, tiene envuelto al hijo del famoso cantante Poncho Zuleta.

Andrés Alfonso Zuleta es acusado de supuestamente haber amanezado de muerte a la mujer de muerte en un evento popular.

Según conoció El Tiempo:

Zuleta por su parte rechazó en un comunicado la insinuación de Guillén e indicó que se pondrá a disposición de las autoridades competentes.

“No conozco al susodicho periodista, no he tenido ningún trato con él, ejerzo actividades económicas y sociales que no le competen de manera directa e indirecta a su labor, por lo que no comprendo las razones por las que ha emprendido una campaña sistemática de desprestigio en mi contra, como lo evidencia la comunicación del día de hoy y la del día 12 de enero en la que incluso se atreve afirmar que en la celebración de mi cumpleaños se fraguó un atentado contra él y su familia, sin que yo tenga alguna razón para ello”, se lee en la comunicación.