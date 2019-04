¿Quiso perjudicarlo?: Actitud de Manu González en “La Divina Comida” fue duramente criticada

Este sábado se emitió un nuevo capítulo de “La Divina Comida”. En esta oportunidad, Julia Vial, Denisse Malebrán, Ignacio Achurra y Manu González fueron los anfitriones invitados al estelar de CHV.

Pero fue este último quien llamó la atención de los televidentes y no de la mejor manera.

Y es que cuando le tocó abrir las puertas de su hogar, su personalidad acelerada e incluso, a ratos “hiperventilada”, le pasó la cuenta en redes sociales.

Así se pudo ver en Twitter, por ejemplo, donde su nombre asomó como tendencia y los comentarios, en su mayoría, eran críticas directas a su forma de ser.

Hora de descansar! Y lo hago súper tranquilo. Faltaron muchas cosas que mostrar por parte de los 4. Reducir las cuatro jornadas a dos horas tiene su gran mérito. Gracias por los comentarios. Buenos o malos de todo se aprende. Buenas Noches! pic.twitter.com/7k1dUeuTzl — Manu González (@ManuGlez_bilbao) April 28, 2019

Así las cosas, el español fue acusado de ser demasiado autoreferente. También por no parar de hablar, en ocasiones más rápido de lo normal.

Los usuarios incluso notaron que en esta parte del programa no hubo voz en off, pues el comunicador no dejaba espacio para intervenciones.

Pero sin dudas, la mayor crítica apuntó a la baja nota con la que calificó a Ignacio Achurra, a quien le puso un 4.0, ganándose el repudio de las redes que lo acusaron de perjudicarlo para ganar.

Fueron 4 días intensos. No acostumbro a usar de 1 a 7 si no 1 a 10. El cuarto tiene más información que nadie para demostrar su pericia. La buena onda siempre existió y existirá. En edición quedaron fuera muchos detalles que responden a mi puntuación. — Manu González (@ManuGlez_bilbao) April 28, 2019

Aún así Manu González finalmente se llevó la mejor evaluación y con ello, ganó el programa.

Preferí no ver el capítulo de #LaDivinaComida en que participé. Me daba mucho nervio. Luego de participar ves cuánto te expones. El formato te abre el corazón y te suelta la lengua. Jajajajaja. Estaba aterrado pero ya pasó. Gracias por los comentarios cariñosos ❤️ — Ignacio Achurra (@IgnacioAchurra) April 28, 2019

Revisa algunos de los comentarios:

#LaDivinaComida el Manu siempre queda bien con todo el mundo en todos los canales… pero hoy mostró su verdadera cara… y debió ganar Achurra — TIFÓN (@TIFN19) April 28, 2019

#LaDivinaComida obvio que a los hombres y niñes les acosan, Manu pero no se puede invalidar el discurso feminista con ese argumento. Aplaudo a @IgnacioAchurra por valientemente contar su experiencia y desde el sindicato para resolver políticamente los problemas que le convocan. — baby (@sanfranciscas) April 28, 2019

#LaDivinaComida Manu representa al personaje que con el fin de ganar llega a perjudicar con su evaluación a quien en este caso lo hizo por lejos mejor que el… — Fernando Sangre Azul (@ferzaU) April 28, 2019

Ahora entiendo porque nadie llama a Manu para darle pega… valisssteee #LaDivinaComida — Gaby. (@gavrigavry) April 28, 2019

Manu González, un tipo calculador y mala leche en la divina comida. — Ricardo M. Seoane De Armas (@Centauro1270) April 28, 2019

Ese #Manu habla mas rápido que Chileno. #LaDivinaComida — Héctor Carilao Muñoz (@Hector_Carilao) April 28, 2019

#ladivinacomida Manu , me mareas ostias! — Blankita , siempre sonriente 😊 (@Blank30Geminis) April 28, 2019

Manu parece que está en "Cocinando con". Por que no se salen del papel por un rato y son normales 🙄 #LaDivinaComida me cambio de canal, vuelvo para cuando cocine el actor 😁 — Alejandra (@aletopito) April 28, 2019

Con Manu no es necesario la intervención de patana 😂#LaDivinaComida — Nicol Rocha (@nicol_roch) April 28, 2019

MANU anda full loca hoy. Se le soltaron las trenzas Wuajajajaja 😂 #LaDivinaComida — Rolando Arancibia González (@RolandoAG29) April 28, 2019

