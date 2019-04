"Siempre reina, nunca inreina": Arya Stark desató la locura en redes sociales tras nuevo capitulo de “Game Of Thrones”

Anoche se estrenó el esperado tercer capítulo de la octava y última temporada de “Game Of Thrones”, titulado “The Battle Of Winterfell” y las redes sociales aún no lo superan.

El capítulo mostró en 82 minutos una batalla intensa de vivos contra los muertos, en la que se despidieron algunos personajes y mantuvo a los fanáticos al filo de las emociones gracias al épico cierre que desató la locura en Twitter.

La temporada 8 de "Game of Thrones" ha mostrado todo el romance que puede nacer cuando se avecina una guerra sin precedentes.

Cabe recordar que en los dos primeros episodios pudimos ver el amor entre Daenerys Targaryen y Jon Snow. Incluidas algunas líneas muy cursis de la pareja. En el segundo, vimos que Arya Stark y Gendry tenían relaciones sexuales.

Revisa las mejores reacciones.

Bran cara a cara con el rey de la noche #GameofThrones #GoT pic.twitter.com/N9kUOb0SO3 — Jose Angel Quintero (@joseangel_pty) April 29, 2019

bran volviendo al castillo después de estar apunto de ser asesinado por el rey de la noche #JuegoDeTronos #GameOfThrones pic.twitter.com/tSV3ryYN3g — anna ⚡️ (@iconiiic_) April 29, 2019

Yo cada vez que un wide walker se acercaba a uno de los personajes:#GameofThrones pic.twitter.com/csVFIdXtQO — Tinita (@chamadelcentro) April 29, 2019

Voy a poner esta estampita en mi billetera ya mismo #Arya #GameOfThrones pic.twitter.com/qVw4Fxr8Uw — Laurita ♡ (@LauritaFranze) April 29, 2019