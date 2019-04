5 razones para asistir a la expo Hello Kitty 2019

El próximo 2 de junio se celebrará la Expo Hello Kitty 2019 en México la cual traerá lo mejor en artículos inspirados en la famosa gatita japonesa, además de lindos y deliciosos postres, pero si aun no estás completamente convencida, aquí te damos 5 razones por las cuales no te puedes perder esta experiencia.

Expo Hello Kitty 2019

Paraíso Kawaii

El Salón de los Ferrocarrileros se convertirá en un paraíso para los amantes de Kitty y todo lo kawaii, pues estará lleno de peluches, botargas originales comida y todo con la temática Hello Kitty.

Artículos Sanrio originales

Si eres muy fan, te gustará saber que los artículos que encontrarás ahí serán originales de la compañía japonesa Sanrio, creadora del adorable personaje y sus amigos.

Expo Hello Kitty

Podrás llenar tu hogar de nostalgia

Además de juguetes, también podrás encontrar artículos para el hogar con los que no solo podrás decorar tu casa, sino también adquirir algo que te sea útil.

Deliciosos postres

Para las amantes de la gastronomía, la comida, repostería y bebidas también serán inspiradas en Hello Kitty, así que además de saciar tu antojo podrás tomar una linda foto de tu postre.

Expo Hello Kitty - Cortesía

Shows en vivo

Por si fuera poco, abran shows en vivo que se presentarán durante el día y que seguro te harán revivir cada minuto de tu infancia.

