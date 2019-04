Un piercing dejó parapléjica a joven de 20 años: “No siento nada de los senos para abajo”

View this post on Instagram

Esse vídeo aqui é pra me lembrar e te lembrar que TUDO passa. Quando entrei no hospital, parecia que os dias não passavam, as misturas de sentimentos pareciam me dar falta de ar, o dia que antes tinha 24 horas, parecia 80. As noites pareciam mais longas MAS PASSOU. Se as coisas estão boas aproveite, se não tiver não se preocupe. O final do dia chega pra todos eles, sejam bons ou ruins! E sabe o que tem que ficar depois de uma tempestade… saber que você a resiste. . . OBRIGADA SENHOR JESUS ♥️