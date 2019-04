Un estudio afirma que tener la letra fea es signo de inteligencia

Si alguna vez has sentido miedo de ser criticado por no tener una letra legible y bonita, no debes preocuparte, pues un estudio señala que tener la letra fea es un claro signo de que posees una inteligencia superior.

Unos investigadores realizaron un estudio en el que se apunta que quienes tienen un coeficiente intelectual alto suelen tener una letra poco legible y para nada bonita.

La investigación fue realizada en la Universidad de Illions, Estados Unidos y afirma que las personas que tienen mala letra registran un mayor coeficiente intelectual que aquellos que destacan en la caligrafía.

La letra fea es porque tu cerebro es muy veloz

La razón es que el cerebro de este tipo de personas actúa con mucha mayor velocidad que las manos, de modo que se pierde el esfuerzo del detalle por concluir las ideas. Incluso, recurren a la abreviatura de las palabras.

El estudio, que fue publicado en la revista científica The American Journal of Psychology, agregó que los que tienen mala caligrafía priorizan la información que están procesando a la destreza para anotarla.

Así que, si alguien se atreve a burlarse de tu ilegible letra, no te sientas mal, la razón es porque eres una persona muy inteligente.

