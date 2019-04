Ser soltera es una discapacidad, la nueva norma de la OMS que genera polémica

Ser soltera es uno de los estados más naturales de la vida, pues muchas mujeres prefieren estar solteras que mal acompañadas, o simplemente esperan a alguien que las valore.

Pero, ahora ser soltera será considerada como una discapacidad. Y es según un artículo publicado en The Telegraph, la Organización Mundial de la Salud (OMS) cambiará la definición de “infertilidad” para incluir en la nueva norma a quienes no tienen una pareja sexual, no logran embarazarse o no tienen relaciones sexuales que podrían generar una concepción, y considerar estas situaciones como una discapacidad.

El cambio se realiza con la intención de “que se encuentren en igualdad de oportunidades que las parejas heterosexuales que no pueden concebir y tengan la misma prioridad en el acceso a un tratamiento de fecundación in vitro”, según explica la organización.

Esto porque solo las parejas que no pueden tener hijos son los que pueden utilizar los tratamientos de fecundación in vitro, por lo que con este cambio, la infertilidad dejará de ser una condición médica para convertirse en una forma de tener los mismos derechos.

Pero, esta medida no ha sido tomada de la mejor manera por las mujeres, quienes se han sentido indignadas con esta nueva norma.

Sin embargo, David Adamson, uno de los autores de esta polémica norma, asegura que no debe ser tomada “como una simple condición médica, pues la definición de infertilidad se describe de tal manera que incluye los derechos de todos los individuos a tener una familia”.

“La definición de infertilidad está ahora escrita de modo que incluye los derechos de todos los individuos para tener una familia, incluyendo a hombres solteros, mujeres solteras, hombres gay y mujeres gay. Traza una línea para dejar claro que un individuo tiene el derecho de reproducirse tenga o no un compañero sexual. Es un cambio enorme”, dijo Adamson.

