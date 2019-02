Magos Herrera, la jazzista mexicana que triunfa a través de la poesía de su música

El reciente éxito de mujeres como Yalitza Aparicio o Marina de Tavira, ha puesto a las mexicanas en la mira del mundo. A la lista se suma Magos Herrera, cantante y compositora con más de veinte años en la industria musical. Magos ha destacado con su potente voz, con su mexicanidad y con la pasión que imprime a cada uno de sus trabajos, los cuales siempre poseen una identidad única. Herrera fue nominada en la 61 entrega de los premios Grammy, en la categoría de Mejor arreglo instrumental musical con acompañamiento vocal, por la canción Niña, en conjunto con el cuarteto de cuerdas Brooklyn Rider. Los arreglos estuvieron a cargo del músico venezolano Gonzalo Grau. La canción es una adaptación del poema Niña, del escritor mexicano Octavio Paz.

En entrevista con Nueva Mujer, Magos habló sobre el momento que está viviendo tras la nominación al Grammy pero también sobre el papel que ha jugado como mujer y como Mexicana en una industria dominada mayormente por hombres.

“ Estamos muy contentos no nada más con la nominación sino con todo el eco que ha tenido el disco Dreamers. Ha tenido mucha resonancia en la escena que se vive actualmente con Estados Unidos”, expresó la intérprete.

Niña, el espíritu del disco

“Nombras el árbol, niña.Y el árbol crece, lento y pleno, anegando los aires, verde deslumbramiento, hasta volvernos verde la mirada"

Octavio Paz dedicó este poema a su hija, como un canto lleno de vida, con cierta ingenuidad y sinceridad alrededor de s user infantil. A través de sus palabras, la intérprete logra una adaptación musical llena de posibilidad que “resume el espíritu del disco”. Habla de trascender, invita a soñar y transformar.

La voz de Magos por sí sola es espectacular pero siempre ha sabido acompañarla de prestigiosos conjuntos de músicos que complementan su capacidad para narrar historias. De ahí que la poesía de Octavio Paz, Ruben Darío y Federico García Lorca cobraran aún más vida de la que ya tienen. Sobre cómo logró adentrarse en las palabras de estos, Magos explicó que todo fue gracias a que son “poetas tan increíblemente poderosos que es fácil musicalizarlos” ya que poseen un ritmo y un fraseo capaz de transportarte a su s mundos.

“Con Octavio Paz, hay un fraseo muy libre y para mí era muy importante que fuera una canción, no solo un poema musicalizado. Creo que se logró muy bien. De hecho, cuando estábamos haciendo el disco encontré en Cántaro Roto, la obra maestra de Paz, un fragmento que habla de “sonar”, que es de donde se desprende el título del disco”



La mujer en la música

Más que feminista, Magos define su postura como humanista, donde todos queremos tener igual de condiciones para desarrollar nuestro potencial y todos tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Pero cuenta que, como mujer y como artista, ha tenido que remar muy fuerte para lograr sus metas. ¿La clave? Jamás perder de vista a lo que aspira.

“Desde que yo empecé a cantar tengo la fortuna de circular en la escena mundial y he visto que (la desigualdad) no es problema de México, es del mundo, en cualquier género musical”. Para Magos, todas las mujeres podemos ser agentes de cambio y al estar ella en el lugar en el que está, es consciente de que aunque las cosas han cambiado poco a poco, aún hace falta romper con muchos paradigmas culturales que nos dicen que debemos cumplir con cierto rol social, cuando las mujeres queremos hacer otras cosas.

“Una mujer tiene una luz en el camino y cuantas más mujeres haya en esta visibilidad social, más mujeres van a verse inspiradas en esa posiblidad. Tengo la fortuna de llevar mi música por el mundo y cada vez que tengo el micrófocono es una oportunidad de proyectar que los sueños se cumplen y que es posible tener la vida que quieras tener. Es una carta abierta a trazar el camino al que aspires como mujer, como mexicana y como mujer autónoma”.

No todos los días se llega a los Grammys internacionales con un tema en español. El éxito de Magos es el resultado de su dedicación como jazzista mexicana contemporánea que difunde el género desde una perspectiva latinoamericana en el mundo. Resulta increíble poder usar el lenguaje con esa fuerza capaz de llegar al corazón de quien la escuha. Magos Herrera además ha sido la primera y única mujer que ha recibido el premio Master of Latin Music Award otorgado por Berklee College of Music, ha sido Vocera de la ONU Mujeres y ha tenido un papel activo en las campañas UNITE para acabar la violencia contra las mujeres y “He for She” para promover la igualdad de género. En 2011 fue reconocida junto a Michelle Obama como una de las 10 Mujeres Más Importantes del Año.

