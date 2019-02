Terror en la oficina de Netflix en Hollywood por un pistolero

En horas de la tarde del jueves 14 de febrero, fue evacuada la oficina de Netflix en Hollywood, al ser alertados de la presencia de una persona con un “arma mortal” en las instalaciones.

Oficiales del Departamento de Policía de Los Angeles acudieron al sitio ante el llamado por la persona armada en el sitio, informó la televisora local KTLA, citado por News.au.

At #netflix . On lockdown. Foer Netflix employee threatening to shoot. pic.twitter.com/0vaVMKLcYb

Una persona fue interrogada por el hecho, aunque no ha trascendido mayor información al respecto.

Informes no confirmados señalaban que el sospechoso detectado por la policía podría ser un empleado o exempleado de la empresa que anteriormente habría emitido mensajes amenazadores.

Los policías recorrieron cada rincón del edificio, habitación por habitación, todo para garantizar la seguridad del mismo.

Netflix emitió un comunicado sobre la situación ocurrida: la policía “recibió una sugerencia sobre un posible incidente de aplicación de la ley. La policía está haciendo una inspección de precaución. No hay peligro o amenaza inmediata para nuestros empleados”.

Watch live: Employees on the Sunset Bronson studio lot appear to be led out of the Netflix building, aerial video from Sky5 showed https://t.co/OW1j4qfjos

— KTLA (@KTLA) February 15, 2019