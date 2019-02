¿Ironía o clasismo? Las sudaderas mexicanas que causan controversia por su mensaje

Desde hace algunos años varias marcas han usado sus prendas como medio para comunicar ideas frecuentemente relacionadas con el orgullo de ser mexicano y con la cultura del país como es el caso de la sudadera "Mexico is the shit" y la playera "Te odio Lusito Rey" que ganaron fama por sus mensajes ingeniosos, sin embargo esta idea no siempre resulta cuando se cruza la línea entre la ironía y la ignorancia.

Este fue el caso de la marca Ethnology, que tuvo la idea de lanzar sudaderas con la famosa frase "Mi barrio me respalda", pero decidió imprimir en el reverso de la prenda los nombres de los barrios Polanco, Santa Fe, Condesa, San Ángel y Roma, lo cual desató polémica en redes sociales por parte de usuarios que cuestionaban si el concepto lograba plasmar la ironía de la comercialización o por el contrario, reflejaba el clasismo y la división que se vive en México y lo reforzaba a través de la venta de sus prendas.

En la descripción de la sudadera, la marca explica su intensión:

"Usamos una frase recurrente en los barrios populares de la Ciudad de México y la reinterpretamos en un contexto de diferente nivel socioeconómico y cultural, jugando con el contraste conceptual… La prenda legitima el hecho de que los barrios aristócratas y gentrificados también tienen la necesidad de pertenencia e identidad "

En redes sociales varias personas demostraron su desacuerdo con el mensaje que envía la prenda, sin embargo la marca no ha comentado al respecto.

Mi barrio me respalda

