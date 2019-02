Angélica Rivera da sus primeras declaraciones sobre la supuesta infidelidad de Enrique Peña Nieto

View this post on Instagram

Ten cuidado con las palabras, una vez dichas ,solo pueden ser perdonadas, no olvidadas. Cada quien es dueño de su propia vida. A lo largo de mi vida he aprendido muchas cosas! (Con tantas experiencias, ya debería de escribir un libro 😂. ) Una puedes decir lo que piensas , más no esperes que la otra persona cambie. Aconseja, pregunta, di tu punto de vista .Pero no ames más o menos a una persona , pq no hace lo q tú quieres. Que manera de amar es esa? Las personas hay que amarlas cómo son! En la manera en que dices las cosas ,son como serán tomadas. Vienes a ser feliz!! Vida solo hay una!! Vida es este instante!! No pierdas tiempo en estar criticando! Piensa antes de hablar mal de alguien. Como te sientes antes? Cómo te sientes después? Estoy segura que después de haber hablado mal de alguien ,tú vibración bajo. Es real!!! Pongan atención en ese sentimiento tan feo que es cuando hablas mal de alguien. Pónganse la tarea de empezar a ver cosas buenas de los demás. Por lo menos empezar por eso. Antes de juzgar busca la verdad, y antes de lastimar ponte en su lugar. Todos somos reflejos y espejos. Cuando no hay un enemigo interior , los enemigos exteriores no pueden hacerte daño. Todo está bien!! Pero el ser mejor no está en los demás, Esta en ti!!