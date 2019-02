Cuestionan a Ana Galarza sobre la posible envidia por sus cualidades físicas

Durante una entrevista en Radio Democracia, el periodista Gonzalo Rosero, preguntó a la exasambleísta Ana Galarza si sus cualidades físicas – de pronto- eran causales de envidias con sus otras compañeras legisladoras.

Textualmente le preguntó a Ana Galarza: ¿sus cualidades físicas no le ha puesto a un sinnúmero de compañeras asambleístas con un celo específico, un celo de mujer, un celo de qué será…?

Inmediatamente Galarza le respondió: no me he puesto a pensar en este tema, yo no hago las evaluaciones en base al físico de las personas.

Periodista #GonzaloRosero de @democraciaec dice que acusaciones contra Ana Galarza son consecuencia de sus "cualidades físicas" y "celos de mujer" de otras asambleístas. pic.twitter.com/as33R5iwGl — Ecuador Play (@EcuadorPlay) February 6, 2019

Sin embargo, hoy 07 de febrero del 2019, tras su destitución de la Asamblea con 91 votos en su contra, en redes sociales se barajaron comentarios de que "hasta las propias mujeres, sus propias amigas, le dieron la espalda".

Ni las amigas votaron a favor de #AnaGalarza. Con 91 votos afirmativos el Pleno de la @AsambleaEcuador aprobó la destitución de #Anita y la mandan a su casita. pic.twitter.com/IrwGHZB7Vi — La Troncha 🍗 (@LaTronchaEC) 7 de febrero de 2019

Y ahoraaaa distinguidas defensores de la corrupción @mmcuesta y @janethinostroza quedaron como el culo ante toda la opinión pública, defendiendo a la reina de los diezmos #AnaGalarza prohibido olvidar estas señoras defendieron a una asambleísta corrupta pic.twitter.com/8aBxuTfsnB — Stalyn Riofrio C. (@sriocam) 7 de febrero de 2019

El comunicador fue criticado por este criterio y lo calificaron de "prensa mediocre".

Vergüenza de periodismo y vergüenza de asambleísta — am (@am32491919) February 6, 2019

Reacciones

Qué "brillante" y "profunda" conclusión! Al puro estilo de la prensa mediocre! — Alejab (@alajitaborja) February 7, 2019