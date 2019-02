El perfil de mujeres, las estaciones del Metro y la hora en las que más han intentado secuestrar

Ante las acusaciones y la inseguridades que hay en la Ciudad de México salió a la luz un perfil de las mujeres que han intentado secuestrar en el Metro. Se hizo con base a las 15 denuncias presentadas en el Ministerio Público.

De esta manera, la Procuraduría General de Justicia de la CDMX estableció el perfil necesario para estar más alerta dentro del subterráneo. Es una aproximación que se ha dado para intentar comprender el modus operandi de los secuestradores.

Lo que buscan los delincuentes

Jóvenes estudiantes entre 20 y 25 años, delgadas, que estén distraídas con su celular, de cabello largo y negro. Al menos así lo reveló Ciro Gómez Leyva para periódicos nacionales.

Otros puntos de interés

Las agresiones se han presentado entre las 17:00 y 22:00 horas.

Las estaciones Candelaria de la Línea 1, Ciudad Universitaria, Miguel Ángel de Quevedo, Potrero y Centro Médico de la Línea 3.

Los días en donde más ocurrieron estos asaltos fueron: lunes, miércoles, viernes.

Esto no excluye que otras mujeres estén en peligro de sufrir un acoso, una violación, y otros casos de feminicidios. No por no entrar en estas características debes bajar la guardia. Esto se basó en 15 casos. Faltan miles de ellos para hacer un verdadero perfil.

