Paty Maldonado contra Cathy Barriga: "Ponerse al lado de los próceres es una imbecilidad que no tiene nombre"

Durante una entrevista en el programa Con Dios y Ley, Paty Maldonado se refirió en duros términos a la alcaldesa de Maipú Cathy Barriga, quien durante el último tiempo ha estado en el ojo del huracán debido a las polémicas que han surgido en su comuna.

Una de las más recientes, fue la aparición de la edil en el mural de un establecimiento de la comuna. Un tema sobre el que la panelista del Mucho Gusto habló en el programa conducido por Vasco Moulián y para el que tuvo fuertes palabras.

"Un amigo se fue a sacar carné a la municipalidad y salía ella en la foto. No, es que eso hay que decirlo. Tú me vas a perdonar, pero ponerse al lado de los próceres no es gracioso, es una falta de tino y de una imbecilidad que no tiene nombre", dijo Paty Maldonado.

Respecto a la controversia por la beca 'Cathy Barriga', señaló que "le puede poner ‘beca Municipilidad de Maipú’ como millones de becas que se dan en este país. Sin el nombre del alcalde". "Ella hace campaña política para presentarse a futuro… Entonces utiliza a la Municipalidad", sostuvo.

"Y ahora, hay una cosa que me parece de una torpeza increíble. Cuando dice ‘a mí me están pidiendo la gente que sea candidata a Presidente, en cambio mi suegro se postula’. Nos dejó clarito que la familia está peleada (…) Eso no se hace", remató.

