Frases que toda niña debe oír de sus padres para crecer sana y feliz

Todos los padres siempre desean que sus hijas e hijos crezcan sanos, seguros y felices y es por ello que hacen todo lo posible por convertirse en un ejemplo a seguir.

En esta ocasión, te presentaremos seis frases que toda niña debe oír de sus padres para crecer fuerte, feliz y con un buen autoestima:

“Eres hermosa por dentro y por fuera”

No permitas que los estereotipos de las películas o televisión la llenen de inseguridades y prepucios en cuanto a la apariencia de su imagen. Hazle saber a tu pequeña que la belleza es subjetiva y lo que más importa se encuentra en el interior.

La psicóloga Renee Engeln, experta en el tema, aconseja reforzar en las niñas la idea de que sus cuerpos son increíbles por lo que pueden hacer y no por cómo se ven.

“Sigue tus sueños”

Asegúrate de que tu hija reconozca la diferencia entre una opinión y la realidad. Una gran herramienta es inspirarla al presentarle a otras grandes mujeres que brillaron en la historia a pesar de las dificultades. Hazle creer en sí misma para que pueda llegar tan alto como lo imagine.

“Tu bienestar siempre es primero”

Por desgracia, en una sociedad actual en donde 1 de cada 3 mujeres en el mundo han sufrido de violencia sexual, es esencial enseñarle a las niñas que el abuso y la agresión no son normales. Ni siquiera aunque provenga de un ser querido quien asegura “amarlas”, así que hazle saber que ante todo, su bienestar es primero.

“No tengas miedo a decir no”

El autor (y padre de cinco hijas) Michael Hyatt, explica que en muchas ocasiones las personas evitamos la palabra “no” por miedo a herir a los demás. Sin embargo, es necesario decirla para proteger nuestro bienestar y no anteponer siempre las prioridades de los demás sobre las nuestras.

“Eres libre, capaz e independiente”

Aún existe gente convencida de que una mujer solo logra su máximo potencial si tiene a un hombre en su vida. Jim Taylor, doctor especializado en crianza, comenta que los niños que se saben competentes y tienen la capacidad de cuidarse a sí mismos, experimentan su vida de manera plena y significativa. Así que hazle saber a su hija que ella no necesita de nadie más para ser feliz.

“Si algo no te parece, dilo”

Es común que las mujeres deseen expresar sus opiniones o preocupaciones en cualquier ámbito (profesional, académico, del hogar) y sean menospreciadas con argumentos como: “eres muy dramática”, “estás loca”, etc. Expresiones como estas hacen que las mujeres se consideren menos valiosas que los hombres pero evidentemente, esto no es así. Hazle saber a tu hija que su palabra es igual de valiosa que la de los demás y que cuando algo no le parezca, lo exprese abiertamente sin temer a ser juzgada.

