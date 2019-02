Bianca Jagger: Luchando por un mundo justo y en paz

View this post on Instagram

#Repost @biancajagger ・・・ The #biancajaggerfoundation for the defense of human rights #bjhrf calls on the Government #ortegamurillo to stop the murders, kidnappings and torture of children in #nicaragua in flagrant violation of the #convention of the rights of the child. Mr. President you will have to answer for these crimes. #fundaciónbiancajagger #bjhrf #ortegamurillo #sosnicaragua #gritopornicaragua #convencióndelosderechosdelniño #ortega