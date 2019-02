Otro intento de secuestro fue reportado; la dejaron ir por tener la cicatriz de la cesárea

Todos los días aparecen en las noticias casos de feminicidios, acosos a las mujeres, muertes, y más situaciones que no podemos sobrellevar ya. Estamos en una total inseguridad y vulnerabilidad.

Recientemente se han hecho virales los intentos de secuestro en el Metro, y aunque han intentado reforzar la seguridad continúan sucediendo. Otro intento fue reportado por María Guadalupe, una joven de 20 años.

Cuenta que ella fue sometida e introducida a un Chevy por al menos tres hombres cuando salía de la estación del Metro Candelaria. Le amarraron las manos con una agujeta mientras sufría horas de agresiones sexuales.

Fue el domingo cuando sucedió dicho asalto. Un día después de anunciarse la nueva estrategia de seguridad en el Metro. María acudió al Ministerio Público a presentar su denuncia.

También lee: "Me abrazó y me cargó mientras yo gritaba histéricamente", los testimonios más aterradores del metro

Ella recuerda su agresor era de tez morena, boca pequeña, tatuaje en el cuello. Él la agarró del cabello obligándola a subir a la parte trasera del vehículo. La víctima recuerda le tallaron la espalda con diversos objetos, le desprendieron la blusa, y al observar su cesárea detuvieron la marcha del auto .

María Guadalupe cuentan que dieron vueltas por varias horas mientras la continuaban tocando. Horas después la arrojaron en la misma zona donde la recogieron, y la amenazaron con no ir a la policía porque tenían ubicada a su familia.

"Nunca me dejaron sola, nunca me bajaron del vehículo hasta que me aventaron de la puerta y fue cuando un hombre gordo me dijo que no fuera con los policías, porque ya me tenían identificada y si solicitaba el apoyo ellos irían por mi familia”, dijo la víctima.