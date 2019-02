Una estudiante descubrió que un hombre había estado viviendo dentro de su departamento

Una estudiante de la Universidad de Carolina del Norte se llevó un gran susto al descubrir que un hombre había estado viviendo dentro de su departamento y usando su ropa sin su conocimiento.

De acuerdo con Fox 8, la estudiante en un inicio notó que algunas de sus pertenencias desaparecían o cambiaban de lugar sin motivo aparente e incluso sus compañeras de apartamento llegaron a pensar que había un fantasma en su casa.

Durante el fin de semana escuchó ruidos dentro de su closet e inicialmente pensó que se trataba de un animal, entonces dijo en voz alta: "¿Quién está ahí?" y se sorprendió al obtener una respuesta:

This is Andrew Swofford. A UNCG junior got home on Saturday, to find him in her closet, wearing her clothes. @myfox8 pic.twitter.com/n4PFMhtW2b

— Hayley Fixler (@HayleyFixlerTV) February 4, 2019