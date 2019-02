El Super Bowl 2019 tendrá cheerleaders hombres por primera vez en la historia

Lo típico en los eventos deportivos y especialmente en el Super Bowl, es ver grupos de cheerleaders mujeres, animando el público y bailando al ritmo de exigentes coreografías.

Se trata de Quinton Peron y Napoléon Jinnies quienes bailarán cuando los New England Patriots y Los Angeles Ram se enfrenten en Atlanta, bajo la mirada de más de 100 millones de espectadores en el mundo.

#BlackHistoryMonth

–@LARamsCheer’s @Qperon & @NapoleonJinnies is the first Male/POC/LGBT cheerleaders in @NFL history.

–@NAD1880’s @AarronLoggins is also the POC for the @SuperBowl’s #SBLIII National Anthem in #AmericanSignLanguage.

