Todo lo que debes saber sobre la marcha que pide fin a los secuestros y feminicidios en la CDMX

En la última semana, las redes sociales se llenaron de denuncias por parte de varias mujeres que alegaron ser víctimas de intentos de secuestro en algunas estaciones del metro de la Ciudad de México. Miles de historias se han viralizado, se puede sentir el pánico y la desesperación a través de sus palabras. El modus operandi parece coincidir: un sujeto se acerca, te sujeta y te dice que te calmes, que dejes ed hacer escándalo, te dice "mi amor" o te llama por otro nombre, pretendiendo que son pareja y están teniendo una discusión para luego tratar de subirte a un vehículo.

Quienes se atrevieron a narrar su historia, vivieron para contarlo, otras, quizá no corrieron con la misma suerte. Ante la frustración, la impotencia y la dudosa acción de las autoridades, se realizaron diversos mapas con los puntos donde reportaron ataques así como las zonas donde han denunciado violaciones dentro de la CDMX.

Bellas Artes, San Juan de Letrán, Constitución de 1917, Zapata y Taxqueña, fueron los puntos con más cifras en 2018, mientras que las estaciones Martín Carrera, Mixcoac, Barranca del Muerto, Coyoacán y Ermita cuentan con varios reportes en lo que va de este año.

Hay colonias con casos reiterados, como San Miguel Chapultepec, Centro, Buenavista y El Rosario.

La marcha: alto a los secuestros y feminicidios

Este sábado 2 de febrero se llevará a cabo al punto de las 15:00 hrs una Protesta en Contra de los Secuestros y Feminicidios, organizado por el Colectivo Más Mujeres, Movimiento Socialismo. Partirán del Monumento a la Madre y recorrerá Paseo de la Reforma para luego llegar al Zócalo capitalino (por Juárez y 5 de mayo)

El objetivo de la marcha es visibilizar el tema de la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, siendo la oleada de intentos de secuestros en el metro y la vía pública, la gota que derramó el vaso. No, no se trata de una histeria por parte de ningún colectivo radical, se trata de víctimas reales, de aquellas que caminan con miedo, de aquellas que solo piden llegar a casa o al trabajo sanas y salvas, de aquellas que están hartas y de aquellas que tristemente ya no pueden levantar voz.

“Creemos que es urgente ya que ni la Jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ni el Presidente AMLO han hecho algún pronunciamiento y queremos hacer visible nuestro descontento”, dice la convocatoria publicada en Facebook. “Es una protesta pacífica por lo cual pedimos que no caigan en provocaciones. La marcha es por y para mujeres, los hombres también pueden apoyar pero deben respetar.

Se pide respetar el orden ya que, aunque todos pueden unirse en apoyo, hay contingentes especiales de madres e hijos y solo mujeres por lo que los hombres que vayan deben ubicar aquellos que sean mixtos. Lo ideal es vestir de morado en representación al movimiento feminista, aunque no se necesita un color específico para apoyar. Las organizadoras también piden respetar el lenguaje, sea inclusivo o no pero deben evitar caer en provocaciones de cualquier tipo.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), un 76.6 por ciento de mujeres se traslada en transporte público; un 25.1 por ciento corresponde a mujeres de entre 15 y 24 años de edad.

De acuerdo con Serendipia Data, los horarios de mayor incidencia de intentos de secuestro son de 14:00 a 15:00, de 20:00 a 21:00, de 6:00 a 7:00 y de 12:00 a 13:00 horas, seguidos de las 6 a 7 de la mañana y 12 del día a las 13 horas. En casi 20% de los casos hay tres o más agresores involucrados, casi 40% ocurrieron en 2019, y como resultado de la agresión las víctimas recibieron desde rasguños y moretones hasta fracturas e incluso fueron violadas.

